İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan Boğaz'da "19 Mayıs" tekne turu İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yarın İstanbul Boğazı'ndaki tekne turuyla kutlayacak.

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yarın İstanbul Boğazı'ndaki tekne turuyla kutlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 1978'den beri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a hareket etmek üzere Sarayburnu'ndan Bandırma Vapuru'na bindiği tarihin yıl dönümlerinde gerçekleştirilen Atatürk Koşusu, yeni tip koronavirüs ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu sene organize edilemeyecek.

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, koşunun yerine günün önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için tüm masrafları federasyon tarafından karşılanmak üzere, yarın yolcusu olmadan sadece kaptanlarının bulunacağı 10 ticari tekneyle Boğaz turu gerçekleştirecek. Türk bayrakları ile donatılmış tekneler, Sarayburnu'ndan hareket ederek Boğaz'da yaklaşık 2 saat konvoy şeklinde dolaşacak.

Teknelerin turu yine Sarayburnu'nda tamamlanacak.

Kaynak: AA