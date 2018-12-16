İstanbul-Amatör Lig Maçı Öncesi Olaylar Çıktı

Tel örgüleri sökmek isteyen Feriköy taraftarına polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

İstanbul DHA

İstanbul Süper Amatör Lig 4. Grupta oynanacak Beykoz 1908, Feriköy maçı öncesi olaylar çıktı. Polis stada toplu halde giriş yapmak isteyen Feriköy taraftarına izin vermedi. Gruptakilerin tel örgüleri sökmesi üzerine polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Paşabahçe stadında oynanacak karşılaşma öncesi Feriköy taraftarları stada toplu halde giriş yapmak istedi. Gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine gruptakilerden bazıları tel örgüleri sökmeye başladı. Polis gruba biber gazı ve TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. Bazı taraftarlar gözaltına alındı. Çıkan olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.