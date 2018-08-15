İstanbul Altın Yükseldi; Talep Yarı Çeyreğe

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle düğün, nişan gibi özel günlerde tercih edilen çeyrek yerine tüketiciler gram altına yöneldi. Son iki hafta içinde altın bozdurmaya gelenler bir hayli fazla olduğuna dikkat çeken kuyumcular, nakit sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Dolar kurundaki artışlar nedeniyle piyasada yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını da yükseltti. 400 liraya geçen çeyrek altın, vatandaşları alternatif arayışına yönlendirdi. Birikimi olanlar ise kuyumcunun yolunu tutup altını bozdurdu. Çeyrek, yarım ve tam altın satışlarının düştüğünü ve bozdurmaların arttığını söyleyen kuyumcular, bozdurmalar fazla olduğu için TL sıkıntısı çektiklerini söyledi.

"GRAMAJ AZALTILIP, FİYATLAR DÜŞÜRÜLMEYE BAŞLANDI"

Kuyumcu Mustafa Yalçıntaş, "Vatandaşlar altın alımından çok satışına yöneldi. Şu anda piyasada çok büyük altın satışı var. Altın bozdurulmasından dolayı TL sıkıntısı yaşıyoruz. Çeyrek altının fiyatının artması vatandaşları gram altına yönlendirdi. Yarı çeyrek ve gram altına talep arttı. Çeyrek, yarım ve tam altın alımları azaldı" dedi.

22 ayar 1 gram altına talebin arttığını belirten Yalçıntaş, "İnsanlar genelde altın almadığımızdan şikayetçi ama çok fazla bozdurmalar olduğu için çok büyük bir TL sıkıntısı var. Geçen hafta çeyrek altın 330 lira civarındaydı şimdi 400 liranın üzerinde, 22 ayar 1,25 gram iar çeyrek altın ise 205 liraydı 250 liraya çıktı. 0,62 santim yarı çeyrek ise 2 hafta önce 120 liraydı şimdi 155 liraya kadar yükseldi. Ayrıca 22 ayar 1 gram altın talepleri de arttı. Bu altın geçen hafta 195 liraydı, 230 liraya alıcı buluyor. İnsanlar genelde 1 gram 24 ayar altına yöneldi, şu anda 255 liradan satılıyor. Yarı çeyreğe de talep var o da 155 lira, iki hafta önce bu altın 120 liraya satılıyordu. Gramaj azaltılıp, fiyatlar düşürülmeye başlandı. Vatandaşlar 1 gram, 1 buçuk gram altınlara yöneldi" diye konuştu.

"1 GRAMLIK 215 LİRAYA SATILAN ALTIN TERCİH EDİLİYOR"

Altın bozdurmaya para yetiştiremediklerini söyleyen Kuyumcu Ertan Tunçbilek ise,"Fiyatların aşırı yükselmesinden dolayı şu anda satış ağırlıklı çalışıyoruz. Alışlar o kadar fazla değil, altın bozdurmaya para yetiştiremiyoruz. Çeyrek altın 400 liranın üstüne çıktı. Ama insanlar genelde 1 gramlık 215 liraya satılan altını tercih ediyor. Onun dışında 24 ayar 1 gram has altın var 235 liraya satılan o da talep görüyor" ifadelerini kullandı.

"ACELE ETMEMEK GEREKİYOR"

Vatandaşlara şu anda acele etmeyip beklemeleri tavsiyesinde bulunan Tunçbilek,"Tüketici, acele ederse yüksek fiyattan altın almış olurlar. Bugün itibariyle altın fiyatları da döviz kuru gibi düşüşe geçti. Vatandaşlar artık çeyrek altın yerine gram altını tercih ediyor. Çeyreğin üçte biri değerinde 0,63 santimlik altın çıktı bunlar talep görüyor" dedi.

"DÜKKAN KİRALARINI TL'YE ÇEVİRDİK"

Dolar üzerinden alınan dükkan kiralarını TL'ye çevirdiklerini söyleyen Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş da, "Altın fiyatlarının artışıyla vatandaşın taleplerini karşılamak için çeyreğinde daha düşük gramajlısını yani dörtte bir oranında gram altın olarak çeyrekler üretildi. Daha önceden kuyumcu dükkanlarının kiraları dolar üzerinden alınıyordu. Biz bunları TL'ye çevirdik. Vatandaşlar da illa yatırım düşünüyorlarsa dolarlarını altında değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Tüketiciye kolaylık olsun diye işçilikte yüzde 50 indirime gittik" diye konuştu.