İstanbul- Ali İhsan Yavuz, 38 İlçede Oyların Tamamının Sayılması İçin Başvuru Yapacaklarını Duyurdu
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı. Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının sayılması için başvuru yapılacağını duyurdu. Yavuz, Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımı için müracaatımız oldu. Bugün ise bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız dedi.
Kaynak: DHA