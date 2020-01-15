İstanbul Akvaryum'dan sömestr kampanyası

15.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:41













Dünyanın en büyük tematik akvaryumu, Türkiye'nin ise en büyük akvaryumu olan İstanbul Akvaryum, okullarına 17 Ocak itibariyle kısa bir mola verecek çocuklar için hem yetişkinlere hem çocuklara sömestire özel bir kampanya başlattı. İstanbul Akvaryum'da sömestir boyunca 17 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyaya özel çocuk biletleri 79 TL yerine 55 TL, yetişkin biletleri ise 109 TL yerine 75 TL'den satışa sunulacak. Aynı zamanda 19 Ocak tarihinde Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde gerçekleşecek& ; Khontkar –Tuğkan - Vera konseri ve akvaryum bileti paket olarak, Hayal Kahvesi ve İstanbul Akvaryum işbirliği ile Sömestir Fest'e özel 119 TL'den satışta. Hem çocukları hem de aileleri İstanbul Akvaryum'da Türkiye'nin ilk kutup penguenleri ve birbirinden ilginç 17 bin kara ve deniz canlısı ile birlikte zaman geçirecekleri eğlenceli bir sömestir tatili bekliyor.











Sadece çocukların değil 7'den 77'ye herkesin keyifle gezdiği Türkiye'nin en büyük akvaryumu İstanbul Akvaryum, yaklaşan sömestir tatili için de çocuklara birbirinden ilginç sürprizler vaat ediyor. İstanbul Akvaryum 17 Ocak'ta başlayacak sömestir tatili boyunca tüm çocuklara ve ailelere Türkiye'nin ilk soğuk iklim penguenleri, ilginç türlerde dev köpek balıkları, vatozlar, timsahlar ve dünyanın en büyük kemirgenleri olan kapibaralar ile tanışma fırsatı sunuyor. Sömestire özel olarak gerçekleştirilecek kampanya ile İstanbul Akvaryum'da 17 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında çocuk biletleri 79 TL yerine 55 TL, yetişkin biletleri ise 109 TL yerine 75 TL'den satışa sunulacak. Aynı zamanda 19 Ocak tarihinde Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde gerçekleşecek ve gençler tarafından sevilerek takip edilen& ; Khontkar –Tuğkan - Vera konseri ve akvaryum bileti paket olarak, Aqua Florya Hayal kahvesi ve İstanbul Akvaryum işbirliği ile Sömestir Fest'e özel 119 TL'den satışta.











TATİL BOYUNCA DİLEDIĞİNİZ BİR GÜN CANLILARIN BESLENMESİNE ŞAHİT OLUN!











İstanbul Akvaryum'u ziyaret eden çocuklar ve aileleri birbirinden ilginç canlıların beslenme anlarına şahit olacak. Ana tankta yer alan hemşire köpekbalıkları, vatozlar, orfozlar ve diğer canlıların, pazartesi günleri hariç her gün saat 11.00'da Panama Tüneli'nde beslenme saati başlıyor. Yine ana tankta yer alan kum kaplanı köpekbalıklarının beslenme saati ise çarşamba ve pazar günleri saat 14.30'da. İstanbul Akvaryum'un içerisindeki tema alanlarından biri olan Güney Kutbu temasındaki penguenlerin beslenmesini her gün 14.00-14.45 saatleri arasında izleyebilme, bu sevimli canlıların nasıl yemek yediğine tanıklık etme fırsatı sunuluyor. Amazon Yağmur Ormanları'nda yer alan Cüce Kayman timsahları ise cumartesi günleri saat 16.00'da besleniyor. Çocuklara ve meraklılarına muhteşem bir gösteri sunan balık besleme seansları ile hangi balığın nasıl beslendiğine bizzat tanıklık edilecek.











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