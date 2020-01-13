İstanbul Akvaryum'dan sömestire özel kampanya

13.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:44

İstanbul Akvaryum, hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik sömestire özel bir kampanya başlattı.

Şirket açıklamasına göre, İstanbul Akvaryum'da sömestir boyunca 17 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında özel çocuk biletleri 79 TL yerine 55 TL, yetişkin biletleri ise 109 TL yerine 75 TL'den satışa sunulacak.

Aynı zamanda 19 Ocak tarihinde Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde gerçekleşecek Khontkar-Tuğkan-Vera konseri ve akvaryum bileti paket olarak, Hayal Kahvesi ve İstanbul Akvaryum işbirliği ile Sömestir Fest'e özel 119 TL'den satılacak.

Hem çocukları hem de aileleri İstanbul Akvaryum'da Türkiye'nin ilk kutup penguenleri ve17 bin kara ve deniz canlısı ile birlikte zaman geçirebilecek.

İstanbul Akvaryum'u ziyaret eden çocuklar ve aileleri birbirinden ilginç canlıların beslenme anlarına şahit olacak.

Ana tankta yer alan hemşire köpekbalıkları, vatozlar, orfozlar ve diğer canlıların, pazartesi günleri hariç her gün saat 11.00'da Panama Tüneli'nde beslenme saati başlıyor.

Yine ana tankta yer alan kum kaplanı köpekbalıklarının beslenme saati ise çarşamba ve pazar günleri saat 14.30'da başlayacak. İstanbul Akvaryum'un içerisindeki tema alanlarından biri olan Güney Kutbu temasındaki penguenlerin beslenmesini her gün 14.00-14.45 saatleri arasında izleyebilme, bu canlıların nasıl yemek yediğine tanıklık etme fırsatı sunuluyor.

Amazon Yağmur Ormanları'nda yer alan Cüce Kayman timsahları ise cumartesi günleri saat 16.00'da besleniyor. Çocuklara ve meraklıları, balık besleme seansları ile hangi balığın nasıl beslendiğine bizzat tanıklık edilecek.



Amazon Yağmur Ormanları'nda Kosta Rika'nın doğal florasından temin edilen tüm canlı bitki türleri bulunuyor. İstanbul Akvaryum'da yer alan Amazon Yağmur Ormanları'nı sömestir sürecinde ziyaret edilebilir; gerçek habitatıyla Afrika, Panama, Kosta Rika gibi dünyanın güzelliklerinin olduğu bir yerin ortasında vakit geçirilebilir.

İstanbul Akvaryum'da coğrafi bir rotayı takip ederek Karadeniz ile başlayan ve Pasifik'e kadar uzanan toplam 17 tema ve 1 adet yağmur ormanından oluşan güzergah ve su altı dünyası sunuluyor.

Kaynak: AA