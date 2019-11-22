İstanbul Akvaryum'dan öğretmenlere özel kampanya

22.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:58

İstanbul Akvaryum, öğretmenler gününe özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul Akvaryum'da tüm öğretmenlere 22-24 Kasım tarihleri arasında 3 gün boyunca girişlerin ücretsiz olacağı belirtildi.

İstanbul Akvaryum tarafından öğretmenler gününe yönelik başlatılan kampanya hakkında şu açıklamalara yer verildi:

"22-24 Kasım tarihleri arasında 3 gün boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında İstanbul Akvaryum'da tüm öğretmenlere 22-24 Kasım tarihleri arasında 3 gün boyunca girişler ücretsiz olacak. Öğretmen yakınlarına ise biletler yetişkin 99 TL yerine 60 TL, çocuk biletleri ise 69 TL yerine 40 TL'den satışa sunulacak. İstanbul Akvaryum'da 17 tema ve 1 yağmur ormanından oluşan gezi rotasıyla 17 bin kara, deniz canlısı ve Türkiye'nin ilk Gentoo türü soğuk iklim penguenlerini keşfetmenin yanında aynalı labirent, flyride gibi heyecanlı ve eğlenceli daha birçok aktivite de sunuluyor."

Kaynak: DHA