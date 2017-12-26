İstanbul Akvaryum'da Yılbaşı Coşkusu Sürüyor!

23 Aralık Cumartesi günü Levent Işıktekin Project'in sahne aldığı İstanbul Akvaryum, ziyaretçilerine müzikle dopdolu geçen saatler yaşattı. İstanbul Akvaryum, 30 Aralık Cumartesi günü saat 13.00- 15.00 arası tekrarlanacak müzik ziyafeti için tüm ziyaretçilerini keyifli ve müzik dolu bir keşfe davet ediyor.

Yılbaşı heyecanını İstanbul Akvaryum'un renkli dünyasında yaşamayı kim istemez? İstanbul Akvaryum yılbaşına özel, sualtı dünyasının büyüleyici güzelliğini müzik şöleniyle birleştiriyor. 23 Aralık Cumartesi günü ziyaretçilerin yoğun ilgisi ve katılımı ile düzenlenen trio dinletisi, 30 Aralık Cumartesi günü de tekrar edecek. 30 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de başlayıp 15.00'e kadar sürecek bu müzik şöleninde Levent Işıktekin Project sahne alacak ve İstanbul Akvaryum ziyaretçilerine müzik dolu, keyifli dakikalar yaşatacak. 7'den 77'ye herkesin sevgilisi penguenlerden dünya üzerinde nadir bulunan palyaço balıklarına, Karadeniz'den Pasifik'e uzanan 17 tema ve bir Amazon Yağmur Ormanıyla görsel bir şölen sunan İstanbul Akvaryum, tüm ziyaretçilerini bu görsel şöleni müzik eşliğinde keşfe davet ediyor.