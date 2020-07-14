İSTANBUL Akademisyenlere dijital okuryazarlık eğitimi veriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL Akademisyenlere dijital okuryazarlık eğitimi veriliyor

Akademisyenlere dijital okuryazarlık eğitimi veriliyorÜniversitelerde dijital dönüşüm; akademisyenlere eğitim veriliyorİSTANBUL, (DHA) ' 21'inci yüzyıl becerileri kapsamında akademisyenlerin yetkinliklerini geliştirmek, eğitimdeki dijital dönüşüme ayak uydurmalarını sağlamak için...

14.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:08

Akademisyenlere dijital okuryazarlık eğitimi veriliyor

Üniversitelerde dijital dönüşüm; akademisyenlere eğitim veriliyor

İSTANBUL, (DHA) ' 21'inci yüzyıl becerileri kapsamında akademisyenlerin yetkinliklerini geliştirmek, eğitimdeki dijital dönüşüme ayak uydurmalarını sağlamak için dijital okuryazarlık eğitimi veriliyor. 20 kişilik sınıflarda 90 saat süren eğitimler, yaşları öğrencilerden uzaklaştıkça araştırma görevlilerine, doçentlere ve profesörlere farklı biçimde anlatılıyor. ÖĞREM Koordinatörü Özlem Salı, 'Gençler teknoloji kullanımında bizden çok iyiler, onlara yetişmeye çalışıyoruz' dedi.

Eğitimde dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu aktaran İstinye Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi (ÖĞREM) Koordinatörü Özlem Salı, öğretim üyelerine verdikleri 'Eğitimde Teknoloji Kullanımı' ve 'Eğitimde Dijital Okuryazarlık' eğitimlerinin içeriğine yönelik bilgi vererek, hedeflerini anlattı.

'EĞİTİMDE DİJİTALLEŞMEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Salı, "Akademisyenlere dijital eğitimin nasıl olması gerektiğine yönelik bir eğitim programı tasarladık onu uyguluyoruz. 21'inci yüzyıl becerileri dediğimiz eğitimde teknolojiyi kullanma ve dijitalleşme giderek daha çok önem kazandı. O yüzden dijitalleşmeye daha çok yer veriyoruz. Çünkü artık eğitimde teknolojiyi kullanmamak, dijitalleşmemek mümkün değil. Artık dünyanın başka bir ucunda yaşayan öğrenci, herhangi bir ülkedeki eğitime erişmek zorunda" diye konuştu.

EĞİTİMDE DİJİTAL OKURYAZARLIK

Eğitimlerin içeriğini anlatan Salı, "Öğretim üyelerine 'eğitimde dijital okuryazarlık' ve teknoloji kullanımı eğitimi veriyoruz. Teknoloji nasıl kullanılır? Hangi tür teknolojiler eğitim için uygundur, faydalıdır? Dijitalleşme nedir? Bilgi uzaktan nasıl aktarılır? Öğrenci ve eğitmen arasındaki ilişki dijitalleşen dünyada nasıl daha sıkı ve yakın hale gelir? Bu sorulardan yola çıkarak akademisyenlere eğitim veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimin kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Salı, "21'inci yüzyıl becerilerini eğitim kadromuza katmayı hedefliyoruz. Koronavirüs nedeniyle bütün kurumlar uzaktan eğitime geçti. Tam da dijitalleşen dünyanın üzerine gelen bir süreç oldu. Uzaktan da olsa eğitimin kalitesini düşürmeden hatta daha da artırarak, öğrencinin konforunu bozmadan, başıboş bırakmadan nasıl eğitim verilir, uzman olunur anlatıyoruz. Hocalarımız kendi alanında uzmanlar ama o bilgiyi karşı tarafa aktarmaya sıra gelince eğitimin yönetimi ve tasarımı eğitimlerine ihtiyaçları oluyor" dedi.

20 KİŞİLİK SINIFLARDA 90 SAATLİK EĞİTİMLER VERİLİYOR

20 kişilik sınıflarda 90 saatlik eğitim verdiklerini belirten Salı, "Eğitim psikolojisi, öğrenci psikolojisi, akademisyen ve öğrenci motivasyonu, ölçme-değerlendirme gibi konuları dijitalleşmiş bir ortamda nasıl veririz onu anlatıyoruz. Eğitim tamamen dijitalleşecek, biz bu konuda çok iyiyiz. Dijitalleşme ve yapay zekaya yönelik çok fazla yatırımımız vardı. Uzaktan eğitim sürecinde biz çok zorlanmadık? diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER TEKNOLOJİ KULLANIMINDA BİZDEN İYİ"

Eğitimi anlatma biçimlerinin değişkenlik gösterdiğini dile getiren Salı, 'Öğrenciler, yaşları nedeniyle 21'inci yüzyıl becerilerini çok rahat kullanıyor zaten, uzmanlar. Aslında onlar bize değil biz onlara yetişmeye çalışıyoruz. Dijital dünyada teknoloji kullanımında bizden çok çok daha iyiler. Hocalarımızın yaşları öğrencilerden uzaklaştıkça bu becerileri kazanmaları biraz daha zaman alıyor. O yüzden araştırma görevlilerine ayrı, doçent hocalarımıza ayrı, profesörlere ayrı eğitimler veriyoruz. Eğitim içeriği aynı olsa da akademisyenlere aktarma biçimi farklı oluyor' ifadelerini kullandı.

"Uzaktan (online) eğitim" ile "acilen geçilmiş uzaktan eğitim"in çok farklı iki kavram olduğunu söyleyen Salı, 'Uzaktan (online) eğitimde bütün program ona göre tasarlanmıştır, daha profesyoneldir. Ders tasarımı, makaleler, ödevler, projeler online tasarlanmıştır. Akademisyenlere dijitalleşme eğitimini verme sebebimiz de 'online eğitim' yapabilmektir. 'Acilen geçilmiş uzaktan eğitim'den çıkmamız lazım' dedi.

İSTANBUL Akademisyenlere dijital okuryazarlık eğitimi veriliyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler Güncel
Son dakika: Şiddetli yağış sonrası dere taştı, Rize sular altında kaldı! İşte o görüntüler
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi Güncel
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor Teknoloji
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi Güncel
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Son Dakika: Konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre %209 arttı
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
'Otobüsü yavaşlattın' tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü
"Otobüsü yavaşlattın" tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Galatasaray'la anlaşan Sivassporlu Emre Kılınç, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak
Galatasaray'la anlaşan Sivassporlu Emre Kılınç, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Filiz Akın Cem Davran Demet Akbağ
Spor Falcao Ali Palabıyık Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: İSTANBUL Akademisyenlere dijital okuryazarlık eğitimi veriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 11:09:02. #1.14#
title