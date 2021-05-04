İstanbul Akademi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında "Mehmet Akif" özel sayısını yayımladı
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İstanbul Akademi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında "Mehmet Akif" özel sayısını yayımladı

İstanbul Akademi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında 'Mehmet Akif' özel sayısını yayımladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve üç ayda bir yayımlanan İstanbul Akademi dergisi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nı konu aldığı üçüncü sayısını okurları ile buluşturdu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve üç ayda bir yayımlanan İstanbul Akademi dergisi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nı konu aldığı üçüncü sayısını okurları ile buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, derginin Mehmet Akif özel sayısının ilk sayfalarında Funda Özsoy Erdoğan'ın, Akif'in torunu Selma Ersoy Argon ile yaptığı bir söyleşi yer alıyor.

Sayının diğer röportajında Emel Nermin Temel'in sorularını yanıtlayan "Mehmet Akif: Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış Bir Hayat" kitabının yazarı Alim Kahraman, Akif'in farklı yönlerine ışık tutuyor.

Tahsin Yıldırım, dergi için kaleme aldığı makalesiyle Akif'in daha önce keşfedilmemiş Konya konuşmasının detaylarını ilk defa okurlarla paylaşıyor.

Dergide, Ali Ayçil'in ve Salih Uçak'ın Akif'in şiirine farklı bakış açıları getiren incelemeleri ile Recep Seyhan'ın Akif şiirinin özünde yer alan manzum hikayeler üzerine incelemesi yer alıyor.

Ayrıca, Ahmet Yapıcı'nın Akif'in Milli Mücadele yıllarındaki katkılarını anlattığı "Mehmet Akif ve Milli Mücadele" makalesi ile Nazmi Yıldırım'ın "Mehmet Akif'in Gelenek ve Yeniliğe Bakışı"nı anlattığı makalesi de Mehmet Akif üzerine yapılmış önemli tespitleri içeriyor.

Akif ve İstiklal Marşı üzerine denemelerin de bulunduğu dergide, bir zamanlar Türk Edebiyatı dergisi yazı işleri müdürlüğünü yapan, emekli öğretmen ve yazar Ayla Ağabegüm'ün 1980'li yıllarda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin resmi olarak anılmasına vesile olan hatırası yer alıyor.

Aziz Erdoğan'ın Asım'ın neslini anlattığı, Mustafa Uçurum'un İstiklal Marşı coşkusunu dillendirdiği, Mustafa Uslu'nun Akif'in güzel ahlakına vurgu yaptığı yazıları ile Yusuf Dursun, Hüseyin Akın, İsmail Zorba, İhsan Ayal, Ahmet Pak, Ali Oktay Özbayrak, Gökalp İbaç, Cumali Sever'in denemeleri, Mehmet Akif'in farklı yönlerine ışık tutuyor.

Ayrıca dergide, Keziban Yıldırım Özcan'ın da Aziz Erdoğan'ın bu yıl yayımlanan ve Akif'in bir şiirinden esinlenerek yazdığı romanı Dirvas üzerine bir incelemesine de yer veriliyor.

Bestami Yazgan, Cengizhan Orakçı, Mahmut Topbaşlı ve Ziya Karatekin de derginin Mehmet Akif özel sayısına, şiirleri ile katkıda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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