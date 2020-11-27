İstanbul Akademi dergisinin ilk sayısı yayımlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul Akademi dergisinin ilk sayısı yayımlandı

27.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:41
İstanbul Akademi dergisinin ilk sayısı yayımlandı

İstanbul Öğretmenler Akademileri tarafından hazırlanan İstanbul Akademi dergisi yayın hayatına başladı.

İstanbul Öğretmenler Akademileri tarafından hazırlanan İstanbul Akademi dergisi yayın hayatına başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunan İstanbul Öğretmen Akademileri, yazarları öğretmenlerden oluşan bir dergi çıkardı.

Alanında akademik çalışmalar yapan öğretmenlerden, kitapları basılan yazar ve şair öğretmenlere kadar geniş bir yelpazesi olan "İstanbul Akademi" adlı derginin ilk sayısı yayımlandı. Derginin üç ayda bir yayımlanması planlanıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında

Bilim, kültür, sanat ve diğer alanlara uzanan İstanbul Akademi, eğitim ekosisteminin temel sütunu öğretmenlerin gelişimi açısından önem taşıyor. Eğitimin içinde bilfiil bulunan öğretmenlerden yola çıkarak oluşturulan dergide, akademik yazılardan edebiyata, alanında önemli isimlerle yapılan röportajlardan okuma kültürüne uzanan çok zengin bir içerik barındırıyor.

Zamana, mekana ve kültür dünyasına açılan İstanbul Akademi dergisi ilk sayfasında, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın derginin öğretmenlerin gelişimine katkısı ve kültür sanat çalışmalarının önemini anlattığı yazısı yer aldı.

Yazıcı, sunuş yazısında, derginin hayatın akışına yeni düşünce yolları açtığını belirterek, "Entelektüel bir bakış açısı sunan İstanbul Akademi sayesinde akademilerimizin ve eğitimin gündemindeki konuları her sayıda daha da geliştirerek sizlerle paylaşacağız. Akademilerimizin ilham veren, ufuk açan çalışmalarının bir yayın haline gelmesi bizi çok sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Gelişim yolculuğunu zamanın ruhuna uygun bir şekilde sürdürmenin büyük önem taşıdığını belirgin kılan dergide, Duygu Aksoy'un "Nurettin Topçu'nun Milli Mektep Anlayışında Öğretmenlik Mesleğinin Yeri ve Önemi" üzerine aydınlatıcı yazısını, İmdat Avşar ile okuma kültürü üzerine yapılan röportaj takip ediyor.

Ayrıca dergide, İbrahim Öztürkçü'nün edebiyat tarihinde eserleri ile iz bırakmış yazarların ve şairlerin yemek yeme alışkanlıkları üzerine "Şikemperverden Gurmeye" başlığıyla kaleme aldığı yazı yer alıyor. Pınar Gürgöze'nin "Biyolojik Saat" makalesinde, vücudun zaman algısı üzerine görüşlerini dile getiriyor.

Uluslararası Arp sanatçı Şirin Pancaroğlu ile yapılan röportaj ise onun müzik yolculuğu bağlamında okurlara farklı bir bakış açısı kazandıracak nitelikte.

Mehmet Konuk, Shakespeare'in ünlü eserinden hareketle kaleme aldığı Kral Lear Oyununda Patolojik Kardeş Kıskançlığı2 başlıklı yazısı ile bilinçaltına yolculuk yaptırıyor.

Ömer Türkoğlu'nun, alanında uzman akademisyenlerle "Yapay Zeka" üzerine hazırladığı soruşturma teknolojinin geleceği nasıl etkileyebileceği üzerine önemli bilgiler sunuyor. İsmail Erdoğan'ın "İfsad Edici Değil Islah Edici Sanat" yazısı sanata başka bir açıdan yaklaşıyor.

İstanbul Öğretmen Akademileri'nin perspektifini yansıtıyor

Dergi, çoklu öğrenme ortamlarıyla her an ve daima karşılıklı etkileşim içindeki İstanbul Öğretmen Akademileri'nin perspektifini de yansıtıyor.

Semih Tezelli'nin "Resimlerle Çocuk Psikolojisi" kitabından yola çıkarak hazırlanan söyleşiden, çocukların çizdikleri resimlerle anlatmak istediklerine yer veriliyor. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt ile yapılan röportaj, ömür boyu öğrencilik bilincinin öğretmene kazandırdığı zenginliği anlatıyor.

Sinan Yılmaz'ın, Karacaahmet Mezarlığının 8. adasında yatan sanatçılara eğilen yazısı ise sanatçının ölse bile icra ettiği sanatıyla yaşamaya devam ettiğini hatırlatıyor.

Bayram Gaygusuz ile yapılan röportaj, salgın sürecinde uzaktan eğitimi daha verimli hale getirmek için öğretmenlerin gelişime ve değişime açık olmaları gerektiğine dikkati çekiyor. Bilim insanı Prof. Dr. Ersin Göğüş söyleşisinde "Bilim öncelikle merak gerektirir." diyerek, bilimsel çalışmaların temelinin meraka dayandığını anlatıyor.

Nazlı Sökmen Bedel ise makalesiyle okurlara ayrıntılı bir "Koronavirüsle Yaşam" rehberi sunuyor.

Şeyh Şamil Yılmaz "İbn Haldun'a Giriş" ve Sara Yalçındağ "Bir Ders Bildirisi" yazıları ile eğitimdeki farklı yaklaşımlar üzerinde dururken, Hanım Karavelioğlu'nun "Başak" ve Nuhan Nebi Çam'ın "Yuva" hikayeleri ile salgın sürecinin eğitime yansımaları sanatçı dili ile anlatılıyor.

Özlem Tezcan Dertsiz'in "Mavi Balon" ve Ayşe Kaymaz'ın "Resim Yapan Çocuk" şiirleri ise renklerin ve resmin çocukluk sevincine katkısını dizelere döküyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

İlgili Haberler

2020-KPSS ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
2020-KPSS ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
KPSS 2020 Ortaöğretim Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!
KPSS 2020 Ortaöğretim Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!
Erzurum Denge verileri yayımlandı
Erzurum Denge verileri yayımlandı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Hadise Bülent Ersoy Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Burak Yılmaz Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Bakan Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Akademi dergisinin ilk sayısı yayımlandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 12:44:39. #1.15#
title