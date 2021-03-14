İSTANBUL-AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE 112 ACİL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
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İSTANBUL-AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE 112 ACİL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

14.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:23

Buğra AKAY / İstanbul DHAAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bakırköy'de 112 Acil Merkezini ziyaret etti.

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bakırköy'de 112 Acil Merkezini ziyaret etti. Çalışanların 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Kabaktepe, "Bu 14 Mart'ımız sağlık çalışanlarının her türlü imkana en üst düzeyde kavuştuğu, her türlü sözlü veya fiili şiddetin son bulduğu bir gün olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saat 22.30 sıralarında 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bakırköy'de 112 Acil Merkezini ziyaret etti. 112 çalışanlarıyla çay içip sohbet eden Kabaktepe, "İnsana yardım etmek için insanı kurtarmak için giden onun için hastalanmayı göze alan bir sağlık çalışanına karşı gösterilen kelimeyle bile şiddetin gönlümüzü çok acıttığının altını çizmek istiyorum. Tıp bayramı vesilesi ile de İstanbul'umuzun en büyük yükün çeken sağılık sistemimizin en büyük yükünü çeken acildeki arkadaşlarımızla kısa süreli de olsa bir çay içmek istedik. Sizlere minnettar olduğumuz tekrar ifade etmek için buraya geldik. Görev tanımınızın fevkalade üstünde işler yapıyorsunuz. İstanbullular adına ben size teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramının kutluyorum. Bu 14 Mart'ımız sağlık çalışanlarının her türlü imkana en üst düzeyde kavuştuğu, her türlü sözlü veya fiili şiddetin son bulduğu bir gün olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İSTANBUL-AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE 112 ACİL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
İSTANBUL-AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE 112 ACİL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
İSTANBUL-AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE 112 ACİL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
İSTANBUL-AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE 112 ACİL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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