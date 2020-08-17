İstanbul Airshow 2021'e ertelendi Atatürk Havalimanı'nda 1-4 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan İstanbul Airshow, Eylül 2021'e ertelendi.

Atatürk Havalimanı'nda 1-4 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan İstanbul Airshow, Eylül 2021'e ertelendi.

Atatürk Havalimanı'nda 1-4 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan İstanbul Airshow, global düzeyde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle tüm uluslararası havacılık fuar ve organizasyonları gibi ertelendi.

13. Uluslararası Sivil Havacılık ve Hava Limanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu tarafından yapılan açıklamada, 26 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen fuarın organize edilebilmesi için son ana kadar Covid-19 sürecinde olumlu gelişmeler beklendiği ancak etkinlik dönemi için resmi fuar düzenleme izinlerinin verilip verilmeyeceğinin 14 Ağustos 2020 itibarıyla netleşmemesi, sürenin çok daralması sonucu da verimli bir organizasyon düzenlenmesi imkanlarının ortadan kalkması, en önemlisi de uluslararası serbest seyahat şartlarının halen bir düzene oturmamış olmasının ertelemeyi kaçınılmaz hale getirdiği belirtildi.

Başta yabancı katılımcılar ve ilgili devlet kurumlarının tavsiye ve destekleri ile İstanbul Airshow'un yeni tarihleri 23-26 Eylül 2021 olarak değiştirildi. Fuar yine Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

(İHA)

Kaynak: İHA