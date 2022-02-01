İstanbul Aile Vakfından "Basın ve Yayım Faaliyetleri" genelgesine destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Aile Vakfından "Basın ve Yayım Faaliyetleri" genelgesine destek

AA, Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul Aile Vakfından

İstanbul Aile Vakfı, "Basın ve Yayım Faaliyetleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni desteklediklerini bildirdi.

İstanbul Aile Vakfı, "Basın ve Yayım Faaliyetleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni desteklediklerini bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığının, Türk ailesini korumaya yönelik çocuklara ve gençlere yönelen fesat akımlara karşı Anayasal hakları gündeme getirmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının, milli ve manevi değerlerden ilham alan aile yapısına sahip çıkma arayışının çok önemli bir teşebbüs olarak görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Siyaset, icraat mevkidir. Boşanma, cinsiyetsizlik, kaos, batılı eşcinsel siyasetin dayatılması gibi taarruzlar karşında ailemiz kan kaybediyor. Toplumun en temel kurumu zayıflıyor. Bundan dolayı öncelikle dijital platformların seviyesiz ve sorumsuz yayınlarına karşı hemen harekete geçilmeli. Özellikle evliliğin bütün mahremiyetini ve Türk aile yapısını ayaklar altına alan televizyon programlarına son verilmelidir. Bu hususta çıkarılan genelgeyi olumlu bulmakla birlikte yeterli olmadığını, değindiğimiz hususları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ettiğimizi, kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

İstanbul, Siyaset, Milli, Türk, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title