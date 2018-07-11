İstanbul- Adnan Oktar'ın Evi Didik Didik Arandı; Ele Geçirilenler Emniyete Götürüldü

İstanbul- ADNAN OKTAR'IN EVİ DİDİK DİDİK ARANDI; ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ (ek görüntü)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik sabaha karşı başlatılan operasyon devam ediyor. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde kaçarken yakalandığı öğrenildi. Polisin evdeki araması devam ediyor. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Ev ve bahçedeki lüks araçlar uzun süre arandı. Aramalarda bazı belgelere el konuldu.