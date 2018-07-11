İstanbul- Adnan Oktar'a Hastane Bahçesinde Tepki
OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ ADNAN OKTAR: DERİN DEVLETİN OYUNUHASTANE BAHÇESİNDEKİLER OKTAR'A TEPKİ GÖSTERDİHaber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHAAdnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildiSabah saatlerinde gözaltına Oktar, saat 10.
OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
ADNAN OKTAR: DERİN DEVLETİN OYUNU
HASTANE BAHÇESİNDEKİLER OKTAR'A TEPKİ GÖSTERDİ
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
Sabah saatlerinde gözaltına Oktar, saat 10.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolüne getirilen Oktar, "Derin devletin oyunu" dedi. Sağlık kontrolünün ardından hastanede bahçesindeki polis otosuna bindirilen Oktar'a çevredekiler tepki gösterdi.Bazı kişiler polis aracının camlarını yumrukladı. Oktar daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evine düzenlenen operasyon sırasında kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı öğrenildi
Görüntü Dökümü:
-------
-Oktar'ın hastaneye getirilmesi
-Konuşması
-Çıkışı
-Tepki gösterenler
-Polis aracının camına vuranlar
-Detaylar
DHA FEED