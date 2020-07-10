İSTANBUL-Adnan Menderes Parkı'nın açılışında koronavirüs tedbirleri dikkat çekti
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İSTANBUL-Adnan Menderes Parkı'nın açılışında koronavirüs tedbirleri dikkat çekti

Adnan Menderes Parkı'nın açılışında koronavirüs tedbirleri dikkat çektiOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) - SULTANBEYLİ Belediyesi, vatandaşın hizmetine sunduğu parkın açılışını koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdi.

10.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:26

Adnan Menderes Parkı'nın açılışında koronavirüs tedbirleri dikkat çekti

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANBEYLİ Belediyesi, vatandaşın hizmetine sunduğu parkın açılışını koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdi. Açılışta çocuklara hijyen kurallarıyla ilgili bilgiler verildi. Parkın girişlerine de el antiseptiği yerleştirildi. Çöp kutularına ilave olarak maske ve eldiven atık kutuları da parktaki yerini aldı.

Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve 1960 darbesi sonucunda idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in adı verilen park açıldı. Açılışta Koronavirüs tedbirleri dikkat çekti. Parkın girişine el antiseptiği konuldu, maske ve eldiven atık kutularıyla farkındalık oluşturuldu. Parka oynamak için gelen çocuklara da hijyen kuralları ve Koronavirüs tedbirleri sosyal hizmet uzmanları tarafından hatırlatıldı. Açılışa gelen çocuklara ve velilerine sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı. Parkın açılışına Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in yanı sıra çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

BAŞKAN KESKİN: 'PARKI ÇOCUKLARA EMANET EDİYORUZ'

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, dere ıslahı çalışmalarının ardından parkı açtıklarını söyledi. Parkı çocuklara emanet ettiğini belirten Başkan Keskin, 'Turgut Reis Mahallemizde Adnan Menderes Parkımızı açtık. Komşularımıza ve özellikle parklarımızın sahipleri olan çocuklarımıza bu parkı emanet etmiş olduk. Burada dere ıslahıyla ilgili bir çalışmamız vardı. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra burada güzel bir park yaparak hemşerilerimize emanet ettik. Parkımızın açıldığını gören vatandaşlarımız buraya geldiler. İnşallah pandemi süreci tam olarak bittiğinde çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz' şeklinde konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZİ UNUTTURMAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Türkiye için canları veren şehitlerimizin unutulmaması amacıyla parka isim verdiklerini söyledi. Adnan Menderes ve tüm şehitlerimizi gelecek kuşaklara anlatmayı amaçladıklarını belirten Başkan Keskin, 'Ülkemizde, sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde bu vatan için yeri geldiğinde gözünü hiç kırpmadan mücadele eden kıymetli şehitlerimiz var. Burada evlatlarımıza hem şehitlerimizi unutturmamak ve aynı zamanda demokrasi şehidi olarak kamu oyunda bilinen merhum Adnan Menderes'in mücadelesi, yaşamını unutturmamaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle baktığımızda 15 Temmuz'a yaklaşırken bu günün ülkemiz için kıymetli bir milat olduğunu her daim söyledik ve söylemeye devam edeceğiz' diye konuştu.

'İNŞALLAH OYUNCAKLARI İKİ GÜNDE KIRMAYIZ'

Oyuncakları çok beğendiğini ifade eden Yusuf Sami Duman, 'Parkın açılmasını çoktandır bekliyorduk. Şansımıza bu sene açıldı. Parkın doğal özellikleri çok güzel. Çimler yaptılar, ağaçlar diktiler ve eğlenceler düzenlediler. Bu eğlenceye katılacağız. Oyuncaklar çok güzel ve modern' dedi. Park açıldığı için mutlu olduğunu belirten 9 yaşındaki Ahmet Akteke, 'Parkımız yapıldığı için çok mutluyuz. İnşallah iki günde oyuncakları kırmayız' dedi.

İSTANBUL-Adnan Menderes Parkı'nın açılışında koronavirüs tedbirleri dikkat çekti

Kaynak: DHA

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