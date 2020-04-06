İstanbul Adliyesinde yeni korona virüs tedbiri Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'ndaki hukuk mahkemelerinden nöbetçi olmayanları yarından itibaren fiilen açık bulundurulmayacak.

Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'ndaki hukuk mahkemelerinden nöbetçi olmayanları yarından itibaren fiilen açık bulundurulmayacak.

Yeni tip korona virüse karşı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığınca alınan karar ile yarından itibaren nöbetçi olmayan hukuk mahkemelerinin fiilen açık bulunmamasına hükmedildi. Komisyon Başkanlığınca adli birimlere gönderilen karar yazısında, adliye ortamında salgının yayılmasının önlenmesi için günlük nöbetçi mahkeme uygulamasının yeterli olacağı, acil işlerin de 4 Mayıs'a kadar olanlarının mahkemelerce evrak üzerinden yapılacağı kaydedildi.

Karar yazısında, 7 Nisan'dan itibaren nöbetçi olmayan hukuk mahkeme kalemleri personelleri ve hakimlerinin duruşma ertelemeleri için çalıştırılmaları dışında fiilen açık bulundurulmamasına ilişkin ifadeler yer aldı. Gelen acil işlerin ise nöbetçi mahkeme hakimleri ve personeli tarafından yapılacağı kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA