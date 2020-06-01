İstanbul Adliyesinde normalleşme süreci için yeni önlemler alındı Türkiye'nin en önemli soruşturmalarının yürütüldüğü ve kamuoyunun yakından takip ettiği davaların görüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, 16 Haziran'dan sonraki normalleşme dönemi için yeni tedbirler alındı.

Türkiye'nin en önemli soruşturmalarının yürütüldüğü ve kamuoyunun yakından takip ettiği davaların görüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, 16 Haziran'dan sonraki normalleşme dönemi için yeni tedbirler alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan önlemler kapsamında, maskesiz adliyeye girilemeyecek ve adliye dışında maske satış noktası kurulacak.

Binanın tamamına Kovid-19 önlemlerine ve bilgilendirmelerine ilişkin afişler asılacak, duvarlarda yer alan ekranlarda uyulması gereken kurallara ilişkin video yayınlanacak.

Adliye giriş kapılarına insan sayar cihazı yerleştirilecek. Bina içine aynı anda alınabilecek insan sayısı adliyenin metrekaresine göre belirlenecek. Kişiler adliyeye ateş ölçümü yapılarak alınacak.

Adliyedeki yüzlerce duruşma salonuna, sosyal mesafeyi belirleyecek şeritler çekilerek, kalabalık oluşturmayacak şekilde sınırlı sayıda kişi alınacak. Mahkeme kalemleri ve icra müdürlüklerine personel dışında kimsenin girmemesi için banko kurularak, tüm işlemlerin buradan yapılması sağlanacak.

B ve D kapıları saat başı açılarak hava sirkülasyonu olması sağlanacak, otopsi ve keşif araçları her gün dezenfekte edilecek.

Hazırlıklara başlandı

Normalleşme süreci kapsamında adliyede bazı hazırlıklara ise şimdiden başlandı.

Adliyenin ortak alanlarına ve duruşma salonlarının kapılarına, icra müdürlüklerin bulunduğu koridorlara dezenfektan aparatı yerleştirildi. Ön büro, icra müdürlükleri, güvenlik ve duruşma katiplerine yüz koruyucu siperliği temin edildi.

Binanın, B ve D kapıları karşılıklı temas olmaması için çıkışa kapatılarak, tüm çıkışların C kapısında iki ayrı koldan yapılması sağlandı. Havalandırma sistemi dışarından sadece temiz hava alacak şekilde yeniden düzenlendi. Merkezi sistem dışındaki klimalar kapatıldı.

Adliyede yer alan asansörler havalandırıldı, binada ortak alanlarda bulunan ve açılabilir olan tüm camlar açık kalacak şekilde sabitlendi. Yine lavabolarda yer alan hava el kurutma makineleri de sökülerek yerlerine kağıt havlu makinesi kuruldu.

Binada ortak alanda bulunan banklara şerit çekilerek oturma düzeni sağlanan adliyede, danışma bankolarına da kırılmaz şeffaf cam monte edildi. Yürüyen merdivenler karşılıklı temas olmaması için çift yöne kapatılarak, çıkış olacak iniş olmayacak şekilde düzenlendi. Bu şekilde ineceklerin asansörü ya da merdivenleri kullanması sağlandı.

Asansörlere binecek kişi sayısı ve asansörde nasıl durulacağına ilişkin de uyarı işaretleri yerleştirildi.

Hijyen komisyonu kuruldu

Görev yapan güvenlik ve temizlik personeline online olarak eğitim verilmesi için bilgi işlem müdürlüğü ile ortak çalışma gerçekleştirilecek olan adliyede, şahsi kargoların gelişinin geçici süreyle durdurulmasına karar verildi. Otomat çay ve kahve makinası kullanımı için de yüklenici firmayla görüşüldü.

Nezarethanelerde sosyal mesafe kuralına göre hükümlü-tutuklu bulundurulması için gerekli önlemler alındı. Otopsi işlemleri için otopsi araçlarına ve keşif araçlarına su geçirmez önlük, N95 maske, yüz koruyucu siperlik, gözlük ve eldiven yerleştirildi.

Salgına karşı alınan önlemlerin denetimi ve gerekli eğitimler için 7 kişiden oluşan hijyen denetim komisyonu kuruldu.

Kaynak: AA