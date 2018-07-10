İstanbul Adliyesi'nde Taraflar Birbirine Girdi! Tekme Tokatlı Kavga Anbean Kamerda

İstanbul Adliyesi'nde görülen bir duruşma sonrası taraflar birbirine girdi. Bir anda adliye koridorlarını karıştıran kavgaya kadınlar da karıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

DURUŞMA SONRASI TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ

İstanbul Adliyesi 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşma sonrasında kavga çıktı. Davaya taraf olanların birbirine girmesiyle büyüyen kavga, adliye koridorlarını karıştırdı.

KADINLARIN DA KARIŞTIĞI KAVGADA TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Kadınların da karıştığı kavgada tekme tokat ve yumruklar havada uçuştu. Bazı kadınların kavga sırasında yere düştüğü görüldü.

ADLİYE KORİDORLARINDAKİ ARBEDE KAMERALARA YANSIDI

Araya giren güvenlik görevlileri tarafları güçlükle ayırdı. Adliye koridorlarını karıştıran kavga, kameralara da saniye saniye yansıdı.