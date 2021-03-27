İstanbul Adliyesi önünde gözaltına alınan 52 kişiden 46'sı serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlara destek amacıyla dün toplandıkları İstanbul Adliyesi önünde gözaltına alınan 52 kişiden 46'sı serbest bırakılırken, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlara destek amacıyla dün toplandıkları İstanbul Adliyesi önünde gözaltına alınan 52 kişiden 46'sı serbest bırakılırken, 6'sı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Adliyesi önünde toplanarak uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis ekiplerince dün gözaltına alınan 52 kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 46'sı savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Süreç

Boğaziçi Üniversitesi Güney Yerleşkesi giriş kapısında eylem yapmak için perşembe günü toplanan gruptan 12 kişi gözaltına alınmış, devam eden olaylarda da üniversite dışında farklı bir noktada 12 kişi daha yakalanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen ve tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 24 kişiye destek için bir grup İstanbul Adliyesi önünde toplanmış, dağılmamaları üzerine yapılan müdahalede 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir