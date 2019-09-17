İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (2)
Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHAÇağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı.
17.09.2019 16:46
Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA
Çağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, yaralının adliyede çalışan güvenlik görevlisi olduğu ve ilk belirlemelere göre olayın intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
Çağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, yaralının adliyede çalışan güvenlik görevlisi olduğu ve ilk belirlemelere göre olayın intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA