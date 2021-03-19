İstanbul Adliyesi: "Her türlü hain ve menfur saldırı eylemini kınıyoruz"
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İstanbul Adliyesi: "Her türlü hain ve menfur saldırı eylemini kınıyoruz"

19.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:51
İstanbul Adliyesi:

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Gebze'de haciz işlemleri sırasında öldürülen avukat Ersin Arslan için bir açıklama yaptı.

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Gebze'de haciz işlemleri sırasında öldürülen avukat Ersin Arslan için bir açıklama yaptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde haciz memurlarıyla birlikte icra işlemleri için gittiği adreste ev sahibi Y.Y. tarafından silahla vurulan Avukat Ersin Arslan'ın ölümüne ilişkin İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Barosu avukatlarından Ersin Arslan'ın mesleğini icra ettiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi tüm yargı camiasını derinden yaralamıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm meslektaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Yargı camiamızın vazgeçilmez parçası olan avukatlara yönelik her türlü hain ve menfur saldırı eylemini kınıyoruz" denildi.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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