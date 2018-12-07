İstanbul Adaylığına Kesin Gözüyle Bakılan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 39 İlçe Başkanıyla Toplantı Yapacak

CHP'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta İstanbul'daki CHP'li 13 belediye başkanıyla bir araya gelmişti. Habertürk'te yer alan habere göre; İmamoğlu bu sabah da CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanıyla toplanacak.

CHP'Lİ 13 BELEDİYE BAŞKANIYLA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Kulislere yansıyan bilgilere göre; Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmaya çok yakın. Geçen hafta İstanbul'daki CHP'li 13 belediye başkanıyla bir araya gelen İmamoğlu'ndan bir hamle daha geldi.

Ekrem İmamoğlu

İSTANBUL'DA 39 İLÇE BAŞKANIYLA TOPLANTI YAPACAK

İmamoğlu, bu sabah da CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanıyla toplantı yapacak. Bu gelişme; kulislerde İmamoğlu'nun adaylığı kesinleşti ve çalışmalara başladı olarak yorumlanıyor.