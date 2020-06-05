İSTANBUL ADALET SARAYI YENİ DÖNEME HAZIR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL ADALET SARAYI YENİ DÖNEME HAZIR

İbrahim MAŞE / İstanbul, DHAİstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs nedeniyle bir süredir nöbet sistemi ile yürütülen çalışmanın, 15 Haziran itibariyle sona erecek olması nedeniyle yeni normal dönemde bir dizi ek tedbir alındı.

İSTANBUL ADALET SARAYI YENİ DÖNEME HAZIR
05.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:14

Hüseyin ÇAKMAK - İbrahim MAŞE/ İstanbul, DHA

İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs nedeniyle bir süredir nöbet sistemi ile yürütülen çalışmanın, 15 Haziran itibariyle sona erecek olması nedeniyle yeni normal dönemde bir dizi ek tedbir alındı.  

Türkiye gündemindeki davaların önemli adresi olan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, koronavirüs tedbirlerini artırarak yeni normal dönemdeki hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 2,5 aydır koronavirüs nedeniyle tutuklu ve acil işler dışında nöbet ve esnek çalışmanın 15 Haziran itibariyle sona erecek olması nedeniyle adliyede bir dizi ek önlemler alındı. 

BAŞSAVCIVEKİLİ TEDBİRLERE YÖNELİK BİLGİ VERDİİstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Basın Sözcüsü Fahri Mutlu Tosun, basın mensuplarına adliyeyi gezdirerek alınan tedbirler ve yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Buna göre, adliyenin C kapısı önüne İş Yurtları Kurumu'nca maske satış noktası kuruldu. Maskesi olmayan vatandaşlar, 1 TL karşılığında buradan maske satın alabilecek. Adliyenin otopsi araçları sıklıkla dezenfekte edilecek. Adliye girişlerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına göre hareket etmeleri için yerlere etiketler yapıştırıldı. Ateşleri ölçülen vatandaşlar, sırayla içeri alınacak. 

EN YOĞUN ÇALIŞMA ALANLARINA PLATFORMLAR KONULDUAdliyedeki asansörler ise büyüklüklerine göre sınırlama getirilirken, yarım saatte bir dezenfekte edilecek. Tuvaletlerde de düzenli aralıklarla dezenfekte işlemi yapılacak. Yürüyen merdivenler tek taraflı çalışır hale getirildi. Başsavcılık, ön bürolarda da ara bölmeler ve numaratörler koyarak ve yine etiketler koyarak sosyal mesafeye ilişkin düzenlemeler yaptı. Vatandaşın en yoğun bulunduğu icra mahkemesi ve kalemleri önünde ise platformlar konuldu. Yüz siperlikli memurlar bu platformda çalışacak ve vatandaşlar icra dairesine girmeden işlemlerini halledebilecek. Bina içindeki klima sistemi kapatılırken, havalandırma sistemi dışarıdaki temiz havayı içeriye verecek şekilde ayarlandı. 

DURUŞMA SALONLARINDA DA DÜZENLEMELER YAPILDI

Adliyelerdeki en merak edilen yerlerden biri olan duruşma salonlarında da bir dizi önlem alındı. Günde bir kez dezenfekte edilen salonların önlerine el dezenfektan cihazları takıldı. Hakim, savcı, avukat, memur ve vatandaşların tamamının maskeli olarak bulunacağı duruşma salonlarında, izleyicilerin oturduğu banklarda birer boşluk bırakılacak şekilde işaretleme yapıldı. Ayrıca 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde içeri vatandaşın alınacağı belirtilirken, duruşma düzenine ilişkin içeriye girecek kişi sayısına da hakimin takdirine olacak. Mahkemelerin kalem odalarının girişlerine ise kırmızı şerit çekilerek vatandaş girişlerine kapatıldı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı Haber
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 'Maskeyi ne zaman bırakacağız?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Hasan Polatkan Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ece Erken Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Karar Çocuk Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: İSTANBUL ADALET SARAYI YENİ DÖNEME HAZIR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 12:18:04. #1.15#
title