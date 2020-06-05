İSTANBUL ADALET SARAYI YENİ DÖNEME HAZIR İbrahim MAŞE / İstanbul, DHAİstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs nedeniyle bir süredir nöbet sistemi ile yürütülen çalışmanın, 15 Haziran itibariyle sona erecek olması nedeniyle yeni normal dönemde bir dizi ek tedbir alındı.

Hüseyin ÇAKMAK - İbrahim MAŞE/ İstanbul, DHA

İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs nedeniyle bir süredir nöbet sistemi ile yürütülen çalışmanın, 15 Haziran itibariyle sona erecek olması nedeniyle yeni normal dönemde bir dizi ek tedbir alındı.

Türkiye gündemindeki davaların önemli adresi olan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, koronavirüs tedbirlerini artırarak yeni normal dönemdeki hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 2,5 aydır koronavirüs nedeniyle tutuklu ve acil işler dışında nöbet ve esnek çalışmanın 15 Haziran itibariyle sona erecek olması nedeniyle adliyede bir dizi ek önlemler alındı.

BAŞSAVCIVEKİLİ TEDBİRLERE YÖNELİK BİLGİ VERDİİstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Basın Sözcüsü Fahri Mutlu Tosun, basın mensuplarına adliyeyi gezdirerek alınan tedbirler ve yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Buna göre, adliyenin C kapısı önüne İş Yurtları Kurumu'nca maske satış noktası kuruldu. Maskesi olmayan vatandaşlar, 1 TL karşılığında buradan maske satın alabilecek. Adliyenin otopsi araçları sıklıkla dezenfekte edilecek. Adliye girişlerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına göre hareket etmeleri için yerlere etiketler yapıştırıldı. Ateşleri ölçülen vatandaşlar, sırayla içeri alınacak.

EN YOĞUN ÇALIŞMA ALANLARINA PLATFORMLAR KONULDUAdliyedeki asansörler ise büyüklüklerine göre sınırlama getirilirken, yarım saatte bir dezenfekte edilecek. Tuvaletlerde de düzenli aralıklarla dezenfekte işlemi yapılacak. Yürüyen merdivenler tek taraflı çalışır hale getirildi. Başsavcılık, ön bürolarda da ara bölmeler ve numaratörler koyarak ve yine etiketler koyarak sosyal mesafeye ilişkin düzenlemeler yaptı. Vatandaşın en yoğun bulunduğu icra mahkemesi ve kalemleri önünde ise platformlar konuldu. Yüz siperlikli memurlar bu platformda çalışacak ve vatandaşlar icra dairesine girmeden işlemlerini halledebilecek. Bina içindeki klima sistemi kapatılırken, havalandırma sistemi dışarıdaki temiz havayı içeriye verecek şekilde ayarlandı.

DURUŞMA SALONLARINDA DA DÜZENLEMELER YAPILDI

Adliyelerdeki en merak edilen yerlerden biri olan duruşma salonlarında da bir dizi önlem alındı. Günde bir kez dezenfekte edilen salonların önlerine el dezenfektan cihazları takıldı. Hakim, savcı, avukat, memur ve vatandaşların tamamının maskeli olarak bulunacağı duruşma salonlarında, izleyicilerin oturduğu banklarda birer boşluk bırakılacak şekilde işaretleme yapıldı. Ayrıca 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde içeri vatandaşın alınacağı belirtilirken, duruşma düzenine ilişkin içeriye girecek kişi sayısına da hakimin takdirine olacak. Mahkemelerin kalem odalarının girişlerine ise kırmızı şerit çekilerek vatandaş girişlerine kapatıldı.

Kaynak: DHA