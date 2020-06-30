İstanbul Adalet Sarayı önünde 'savunma mitingi'
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İstanbul Adalet Sarayı önünde 'savunma mitingi'

Özden ATİK Hüseyin ÇAKMAK-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-Can EROK /İSTANBUL, DHA - ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde çok sayıda avukatın katılımıyla "Savunma Mitingi" düzenlendi.

İstanbul Adalet Sarayı önünde 'savunma mitingi'
30.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:20

Özden ATİK Hüseyin ÇAKMAK-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-Can EROK/İSTANBUL, DHA - ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde çok sayıda avukatın katılımıyla "Savunma Mitingi" düzenlendi.

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Düzenlemeye karşı çıkan avukat ve baro başkanlarının, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki 'Savunma Mitingi' düzenledi.

"BİZ İNSAN HAKLARINA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ" 

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu avukatlar adına açıklama yaptı.Durakoğlu, "Gelin konuşalım, sorunlarımızı yasalaştıralım dedik. Devasa sorunlarımız var avukatlar olarak. Bu ülkenin yargısının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcileri olarak. Kapıdan içeri girerken başlıyor. Bakmayın girdiğimize, hala giremediğimiz yerler var.  Mesleğin uğraş alanının genişlemesi gerekiyor. Bizim yasamızın 76 ve 95'inci maddesi bize hukukun üstünlüğünü gözetmek ve insan haklarına sahip çıkmak görevi veriyor. Bizimkisi görev... Biz insan haklarına sahip çıkmak zorundayız" dedi.

"AVUKATLARA İHTİYACI VAR BU ÜLKENİN"Durakoğlu, "Bugün 1 saat önce teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundular. Çoğunlukları var çıkarabilirler belki. Geçmemesi için biz demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Komisyon aşamasında da, genel kurul aşamasında da kullanacağız" ifadesini kullandı. POLİS GENİŞ ÖNLEM ALDIBu arada polis adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Avukatların önceden ayarlanan alana sığmaması sonucu polisler, Başkan Durakoğlu'nun da talebi üzerine bariyerleri kademeli olarak açarak genişletti. Adliye önünde de bariyerler bazı avukatlar tarafından açılarak genişletildi. Saat 12.30'da başlaması planlanan miting, bazı avukatların polis bariyerinden içeri alınmaması sebebiyle gecikmeli olarak başladı. 

 


Kaynak: DHA

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