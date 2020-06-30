İstanbul Adalet Sarayı önünde 'Savunma Mitingi' (1) AVUKATLIK yasası ve baroların yapısına ilişkin yapılması beklenen değişikliği protesto etmek amacıyla İstanbul Barosu tarafından Çağalayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 'Savunma Mitingi' düzenleniyor.

AVUKATLIK yasası ve baroların yapısına ilişkin yapılması beklenen değişikliği protesto etmek amacıyla İstanbul Barosu tarafından Çağalayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 'Savunma Mitingi' düzenleniyor.

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Düzenlemeye karşı çıkan avukat ve baro başkanlarının, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki 'Savunma Mitingi' başladı.Saat 12.30'da başlaması planlanan miting, bazı avukatların polis bariyerinden içeri alınmaması sebebiyle gecikmeli olarak başladı. Mitingde konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Bu işin seçimi yok, bu işin genel kurulu yok. Bu ülkenin avukatları olarak meclise verilen teklifin evrensel hukuk kurallarına uygun olmadığını söyleyerek geldik. Buradan Ankara'ya gönderilen mesajlar aslında biziz. Bir haykırış, bir kararlılık, bir direnç, bilinç götüreceğiz Ankara'ya. Yapmayın, bölmeyin bizi dedik. Tıpkı burada olduğu gibi bütün görüşler birleşerek söyledik bunu. 80 baro bir araya gelerek söyledik. İki kez deklarasyon yayınladık. İmza attık çekin bu teklifi dedik" dedi.

Kaynak: DHA