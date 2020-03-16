İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni tip korona virüsü tedbirleri Maske takan vatandaşlar Duruşma salonu önü Boş koridorlar GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ. Adliyede boş koridorlar, Maskeyle gezen insanlar ve bir mahkemenin ilgili kararı astığı duruşma salonu önü.

Maske takan vatandaşlar Duruşma salonu önü Boş koridorlar GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ. Adliyede boş koridorlar, Maskeyle gezen insanlar ve bir mahkemenin ilgili kararı astığı duruşma salonu önü. Kaynak: AA Haberin Videosu: İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni tip korona virüsü tedbirleri