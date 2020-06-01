İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA YENİ NORMAL TEDBİRLERİ
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İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA YENİ NORMAL TEDBİRLERİ

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında acil işler dışında nöbet sistemiyle çalışan İstanbul Adliyesi, yeni normal döneme ilişkin tedbirlerini aldı.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA YENİ NORMAL TEDBİRLERİ
01.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:28

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında acil işler dışında nöbet sistemiyle çalışan İstanbul Adliyesi, yeni normal döneme ilişkin tedbirlerini aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İdari İşler Müdürlüğü'nce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs kapsamında yeni normal dönemde alınan tedbirler açıklandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir süredir nöbet ve esnek çalışma sistemi ile çalışan, zorunlu işler dışında faaliyet göstermeyen İstanbul Adliyesi, normalleşme adımlarıyla birlikte faaliyetine başladı. Adliyede koronavirüse karşı birtakım önlemler alındı. Adliyede hijyen kurallarına ilişkin afişler asılırken, maskesi olmayanlar için kapıda satış noktası konulacağı söylendi. Havalandırma sistemi dışarıdan temiz hava alınacak şekilde düzenlendi ve tüm çıkışların tek bir kapıdan yapılacağı belirtildi.

İNSAN SAYAR KAMERALAR YERLEŞTİRİLECEK

İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni normal dönemde, adliye binasının dört ayrı kapısında ateş ölçümü yapılmasına devam edilecek ve insan sayar kameralar yerleştirilerek binaya aynı anda alınabilecek insan sayısı belirlenebilecek. Adliye binasındaki merkezi havalandırma sistemi de dışarıdan sadece temiz hava alınacak şekilde düzenlendi. Adliye binası sistemi dışındaki klimalar ise iptal edildi. Ayrıca asansör havalandırması kapatıldı. Adliye binasında ortak açılabilir camlar açık kalacak şekilde sabitlendi. Adliye binasında hijyen kurallarına ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı. Aynı zamanda adliyenin atriumunda yer alan duvarlarda bulunan ekranlardan hijyen kurallarına ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor. Duruşma salonları dahil adliye içindeki her yere dezenfenktan ve duvara asma aparatı yerleştirilmesine devam ediliyor. Tuvaletlerde bulunan hava el kurutma makineleri iptal edildi, hepsi kağıt havluya dönüştürüldü.

MASKESİZ HİÇKİMSE ALINMAYACAK

Adliyeye maskesiz hiç kimse alınmayacak. Maskesi olmayan vatandaş veya avukatlar için adliye binasının C kapısı önüne kurulacak satış noktasından maske alabilecek. Ön bürolardaki memurlara, icra müdürlüğü personellerine, güvenlik ve duruşma katiplerine yüz siperliği dağıtımı yapıldı.

TÜM ÇIKIŞLAR TEK BİR KAPIDAN YAPILACAK

Adliyenin B ve D kapıları çıkışa kapatılırken, tüm çıkışlar C kapısından çift yönlü olarak gerçekleştirilecek. B ve D kapıları saat başı 10 dakika açılarak hava sirkülasyonu sağlanacak. Ortak alanlarda bulunan banklara da sosyal mesafe kurallarına göre şerit çekildi. Danışma bankolarına ise şeffaf cam montajı yapıldı. Çift yönlü yürüyen merdivenlerde sadece yukarı çıkış yapılacak şekilde tek yönlü kullanıma alındı. Asansörlere büyüklüğüne göre binecek kişi sayısı sınırlı tutuldu. Tüm büro önlerine, duruşma salonu önlerine sosyal mesafeyi koruyacak etiketler yapıştırıldı. Tüm duruşma salonu girişlerine dezenfektan yerleştirildi.

KALEMLERE GİRİLMEMESİ İÇİN BANKOLAR KURULDU

Binadaki 400 adet duruşma salonu sosyal mesafe kuralına göre insan sayısı belirlenerek kişi sayısına göre bantlar çekildi. Vatandaş ve avukatların girmemesi için tüm kalemlerin önüne bankolar yerleştirildi. 34 adet İcra Müdürlüğü ve 3 adet İflas Müdürlüğü kalem önlerine banko ve üzerine şeffaf kırılmaz cam monte edilerek vatandaş ve avukatların kaleme girmeleri önlenerek tüm işlemlerini buradan gerçekleştirmeleri sağlanıyor. 34 adet İcra Müdürlüğü için -3 kat icra arşivleri girişinde, her bir icra müdürlüğünde iki personelin oturabileceği şekilde toplam 68 kişilik, kırılmaz camlı, korunaklı UYAP hattı çekilmiş ön büroların çalışmasına başlanmış olup 15 Haziran öncesinde bitirilecek.

YEMEKHANELERDE MALZEMELER TEK KULLANIMLIK OLACAK

Adalet sarayındaki çay ocaklarında otomat çay ve kahve makinesi kullanımı için yüklenici firma ile görüşme gerçekleştirildi. Yemekhanede tek kullanımlık malzemeler için gerekli tedbirler alındı. Nezarethanelerde sosyal mesafe kuralına göre hükümlü, tutuklu bulundurulması için gerekli tedbirler alındı.

OTOPSİ ARAÇLARI HER GÜN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Otopsi araçlarına su geçirmez önlük, N95 maske, yüz koruyucu siperlik, gözlük, eldiven, tıbbi maske alımı gerçekleştirilerek araçlara yerleştirildi. Otopsi araçları için her gün dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Keşif araçlarında bulundurulmak üzere maske, eldiven, önlük, dezenfektan temin edilmesi için Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na tebliğ yapıldı.

HİJYEN DENETİM KOMİSYONU KURULDU

Alınan tedbirlerin takibi, İdari İşler Müdürlüğü'nce yapılacak. Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin denetimi için hijyen denetim komisyonu kuruldu. Komisyon yedi personelden oluşacak, bu personel sürekli dolaşarak denetim yapacak. Değişen şartlara göre yeni tedbirler gündeme gelebilecek.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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