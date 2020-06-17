İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA UZUN KUYRUKLARA KARŞI YENİ ÖNLEMLER
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İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA UZUN KUYRUKLARA KARŞI YENİ ÖNLEMLER

İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşmaların başlamasıyla beraber giriş kapılarında yaşanan yoğunluğa karşı yeni önlemler alındı.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA UZUN KUYRUKLARA KARŞI YENİ ÖNLEMLER
17.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:56
İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşmaların başlamasıyla beraber giriş kapılarında yaşanan yoğunluğa karşı yeni önlemler alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye önüne polis şeritleri ile avukat ve vatandaş girişini ayıran uyarılar koydu. 

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda dün duruşmalar görülmeye başlanmıştı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda oluşan uzun kuyrukları önlemek için yeni önlemler alındı. Adliyeye gelen personel, avukat ve vatandaşların giriş yoğunluğunu azaltmak için adliye girişine polis şeridi çekildi. Vatandaş ile personelin girişinin farklı olduğunu belirtmek için yerlere yazılar yazıldı. Bunun yanı sıra güvenlik personelleri adliyeye gelenleri megafonla sosyal mesafe kuralına uyması konusunda uyardı. Adliyeye gelen vatandaşların ateşinin ölçülmesi, dezenfektan sıkılması uygulamaları da devam etti. 

Görüntü dökümü:

---------------------Güvenliğin vatandaş/avukat yazısını yerlere yazmasıAdliye önüne çekilen şeritlerVatandaş ve personellerin adliyeye gelişiAdliye önünden görüntüGüvenliğin sosyal mesafe uyarılarıAteş ölçümü

Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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