İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ (1)
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Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, DHA, Güncel

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ (1)

14 NİSAN'A KADAR SADECE TUTUKLUSU OLAN DOSYALAR GÖRÜLECEK Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHAİstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 Nisan'a kadar sadece tutuklusu olan davaların duruşmaları görülecek.

16.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:47
İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ (1)

14 NİSAN'A KADAR SADECE TUTUKLUSU OLAN DOSYALAR GÖRÜLECEK 

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

İstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 Nisan'a kadar sadece tutuklusu olan davaların duruşmaları görülecek.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşmalar için yeni bir düzenleme yapıldı. Alınan karar doğrultusunda, 14 Nisan'a kadar tutuklu ve acil işler haricinde duruşmalar yapılmayacak. Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar taraflara tebliğ edilecek. Tutuklu olan dosyalar da ise sanık adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlantı yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü--------Adliyeden görüntüler

 


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Kaynak: DHA

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