İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Büşra ÇOBAN/ İstanbul, DHA- İSTANBUL Adalet Sarayı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın D blok, 4'üncü katında C.G. isimli bir kişi korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay adliyede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, aşağı atlama ihtimaline karşı hava yatağı açarken güvenlik görevlileri de olayı izleyen çok sayıda vatandaşı uzaklaştırmaya çalıştı. Korkuluklarda bir sağa bir sola gezinerek korkulukları tekmeleyen C.G., İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve başsavcıvekilleri ile polisin yaklaşık yarım saat süren çabası sonucu ikna edilerek alındı. Daha önce de defalarca intihar girişiminde bulunduğu belirtilen C.G. hakkında "İntihara teşebbüs" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı