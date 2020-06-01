İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni normalleşme süreci başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni normalleşme süreci başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında nöbet sistemi ile çalışan İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni normalleşme sürecine ilişkin birtakım tedbirler alındı.

01.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:11

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında nöbet sistemi ile çalışan İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni normalleşme sürecine ilişkin birtakım tedbirler alındı.

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında esnek çalışma sistemine geçen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni normalleşe süreci ile birlikte faaliyetler başladı. Yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte adliyede korona virüse karşı birtakım önlemler alındı. Maskesi olmayanlar için C kapısında maske satış yeri kurulacak olan adliyede, çeşitli noktalara hijyen kurallarının yer aldığı afişler asıldı.

Dört ayrı kapıda ateş ölçümü yapılacak

Tüm çıkışların C kapısından yapılacağı adliyede, girişlerin sağlandığı dört ayrı kapıda ateş ölçümü yapılacak. İnsan sayar kameralar ile binaya alınacak insan sayısının metrekareye göre belirleneceği adliyede, bina sistemi dışındaki klimalar iptal edilirken, havalandırma sistemi de dışarıdan temiz hava alacak şekilde düzenlendi. Yeni normalleşme süreci kapsamında ortak açılabilir camların açık kalacak şekilde sabitlendiği adliyede, birçok noktaya dezenfektan yerleştirildi ve tuvaletlerde bulunan el kurutma makineleri iptal edilerek, tek kullanımlık kağıt havlu kullanıma geçildi.

Danışma bankolarına şeffaf cam montajı yapıldı

Güvenlik görevlilerine, duruşma katiplerine, ön büro memurlarına ve icra müdürlüğü personellerine yüz siperliği dağıtımının yapıldığı adliyede, ortak alanlarda bulunan banklara sosyal mesafe kurallarına göre şerit çekildi. Yeni normalleşme sürecine ilişkin çift yönlü yürüyen merdivenlerde sadece yukarı doğru çıkış yapılabilecek şekilde düzenlenirken, danışma bankolarına şeffaf cam montaj edildi.

Ön büro çalışmaları 15 Haziran'da tamamlanacak

Avukatlar ve adliyeye gelen vatandaşların içeri girmemesi için tüm kalemlerin önüne bankoların yerleştirildiği adliyede, 34 adet İcra Müdürlüğü için her bir İcra Müdürlüğü'nde 2 personel oturacak şekilde kırılmaz camlı UYAP hattı çekilmiş 68 kişilik ön büroların çalışması ise 15 Haziran'a kadar tamamlanacak.

Hijyen denetim komisyonunca denetim yapılacak

Adliye yemekhanesinde tek kullanımlık malzemelerin kullanılacağı yeni normalleşme sürecinde, çay ocaklarında kahve ve çay makinesi kullanımına ilişkin yüklenici firma ile görüşme sağlandığı öğrenildi. Nezarethanelerde sosyal mesafe kuralına göre tutuklu, hükümlü bulundurulması için gerekli tedbirlerin alındığı adliyede, tedbirlerinin takibi için İdari İşler Müdürlüğünce yapılacak. 7 kişiden oluşan hijyen denetim komisyonunca denetim yapılacak. Öte yandan geçici süre ile adliyeye gelen şahsi kargoların alımı durduruldu.

Otopsi araçları her gün dezenfekte ediliyor

Yeni normalleşme süreci kapsamında otopsi araçlarına su geçirmez önlük, siperlik, eldiven, gözlük, tıbbi maske ve N95 maske yerleştirilirken, araçların dezenfekte işlemi her gün sürdürülüyor. - İSTANBUL

İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni normalleşme süreci başladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Haber
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Son Dakika: 'Ezan' tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı Haber
Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Haber
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü...
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hasan Polatkan Süleyman Soylu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kenan Doğulu Haldun Dormen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ozan Kabak Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Oyunlar Haziran Minnesota
Şu an buradasınız: İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni normalleşme süreci başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 18:11:19. #1.14#
title