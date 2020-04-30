İstanbul Adalet Komisyonundan "otomatik tutuklama" iddialarına yalanlama

İstanbul Adalet Komisyon Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "tutuklu sanıkların durumları incelenmeden otomatik tutukluluğa devam kararı" verildiğine ilişkin bazı sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İstanbul Adalet Komisyon Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "tutuklu sanıkların durumları incelenmeden otomatik tutukluluğa devam kararı" verildiğine ilişkin bazı sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "30 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya platformlarında İstanbul Adliyesinde alınan Covid-19 tedbirlerinden sonra Ağır Ceza Mahkemelerinde tutuklu sanıkların durumları incelenmeden tutukluluklarının devamına karar verildiği ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 30 Nisan tarihindeki bir duruşmada inceleme yapılmadan otomatik olarak tutukluluğun devamına karar verildiği iddiaları üzerine açıklama yapılmasında yarar görülmüştür" denildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu tespitlere yer verildi:

"Adliyemizde, Covid-19 virüsünden kaynaklı tedbirlerin uygulanmaya başlamasından (11 Mart 2020) bugüne kadar, İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerindeki tutuklu sanıkların tutukluluk durumları gözden geçirilerek 271 kişi tahliye edilmiş, iddia konusu İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince de bu süreçte 6 kişi tahliye edilmiştir. Bu itibarla bahis konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA