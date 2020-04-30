İSTANBUL ADALET KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NDAN "OTOMATİK TUTUKLULUK" İDDİALARINA YALANLAMA: KORONAVİRÜS...

İSTANBUL ADALET KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NDAN "OTOMATİK TUTUKLULUK" İDDİALARINA YALANLAMA: KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ BAŞLADIĞINDAN BUGÜNE KADAR 271 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİHaber: Özden ATİK/İSTANBUL, - İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı, sosyal medya platformlarında koronavirüs tedbirleri sonrasında ağır...

İSTANBUL ADALET KOMİSYON BAŞKANLIĞI'NDAN "OTOMATİK TUTUKLULUK" İDDİALARINA YALANLAMA:

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ BAŞLADIĞINDAN BUGÜNE KADAR 271 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL, - İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı, sosyal medya platformlarında koronavirüs tedbirleri sonrasında ağır ceza mahkemelerinde "tutuklu sanıkların durumları incelenmeden otomatik olarak tutukluluklarının devamına karar verildiği" iddialarının karşı açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı 11 Mart 2020'den, bu yana İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde tutukluluk durumları gözden geçirilen 271 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"30 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya platformlarında İstanbul Adliyesi'nde alınan kovid-19 tedbirlerinden sonra ağır ceza mahkemelerinde tutuklu sanıkların durumları incelenmeden tutukluluklarının devamına karar verildiği ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 30 Nisan tarihindeki bir duruşmada inceleme yapılmadan otomatik olarak tutukluluğun devamına karar verildiği iddiaları üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.

Adliyemizde, kovid-19 virüsünden kaynaklı tedbirlerin uygulanmaya başlamasından (11 Mart 2020) bugüne kadar, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki tutuklu sanıkların tutukluluk durumları gözden geçirilerek 271 kişi tahliye edilmiş, iddia konusu İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de bu süreçte 6 kişi tahliye edilmiştir. Bu itibarla bahis konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kaynak: DHA