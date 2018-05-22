İstanbul'da Hastane Önündeki Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında
İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı öldü. Saldırı sırasında hastane önünde bulunan 2 kişi de yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
BAŞINA 6 KURŞUN İSABET ETTİ
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önündeki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Tedavisi için hastaneye gelen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın kurşun yağmuruna tuttuğu Ramazan Sarı başına 6 kurşun isabet etti. Suzan Sarı ise sırtından ve bacağından vuruldu. Saldırı sırasında hastane önündeki iki kadın da seken kurşunlardan yaralandı. Durumları ağır olan Ramazan Sarı ile Suzan Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
EVLİ ÇİFTİN AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayı duyup hastane önüne gelen akrabaları sinir krizi geçirdi. Akrabalardan biri, çiftin daha önce tehdit aldığını emniyete koruma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu kişi, taleplere rağmen emniyetin koruma vermediğini iddia etti.
SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Güvenlik kamerasından yola çıkan polis ekipleri, servis kavgasından sonra kayıplara karışan Feyyaz E.'nin Sarı çiftine kurşun yağdıran kişi olduğunu belirledi. Polis, kayıplara karışan Feyyaz E.'yi arıyor.
SALDIRI ANI KAMERADA
Bu arada silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın Sarı çiftine yaklaşarak kurşun yağdırdığı görülüyor. Saldırgan yere düşen Ramazan Sarı'nın başına defalarca ateş etmeye devam ediyor. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında saldırgan kaçarak uzaklaşıyor.
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Af çıksın yatmaz beratCevap Yaz Yayından Kaldır
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bitanemi sivil olmaz orda en yoğun hastaneCevap Yaz Yayından Kaldır
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Telefonda konusan azm edirici Asil katil oCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunları hapishanede beslemeyeceksin aç bırakıp tecrit ederek inleyerek ölmesini canlı olarak yayınlayacaksın. bunları aynı koğuşa koyup aç bırakıp birbirilerini yesinler. en son kalan da açlıktan ölsün. aleme ibret olsunlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kaçan bir kadına ateş ediyorsan ödleksin şerefsin namussuzsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır