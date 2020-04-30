İstanbul'a yürürken Bursa'da polise yakalandılar Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların yasaklandığı Balıkesir'den Bursa üzeri İstanbul'a gitmek isteyen 8 Pakistanlı, kontrol noktasından yürüyerek geçmeye çalışınca özel harekat ekiplerine yakalandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların yasaklandığı Balıkesir'den Bursa üzeri İstanbul'a gitmek isteyen 8 Pakistanlı, kontrol noktasından yürüyerek geçmeye çalışınca özel harekat ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve Avrupa'ya kaçmak için Çanakkale'ye giden 8 Pakistanlı burada polis ekiplerine yakalandı. 14 günlük karantina sürecinin ardından serbest kalan ve İstanbul'a gitmek için harekete geçen 8 Pakistanlı akıl almadık bir yola başvurdu. Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinin giriş ve çıkışlarının yasak olması nedeniyle araç bulamayan Pakistanlılar, Çanakkale'den İstanbul'a gitmek için yürümeye başladı. İlk olarak Balıkesir'e geçen gençler burada bir kaç gün kaldıktan sonra İstanbul'a gitmek için Bursa'ya doğru yürümeye başladı. 2 günlük yolculuğun ardından Bursa şehir merkezine yaklaşan Pakistanlılar, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde kurulan uygulama noktasına takıldı. Araç trafiğinin çok fazla olduğu ve şehir merkezine giriş yapan araçların tek tek kontrol edildiği uygulama noktasındaki polis ekipleri, yürüyerek gelen Pakistanlıları görünce şaşırdı. Uygulama noktasındaki polis ekipleri, yürüyerek gelenleri durdurarak kimlik sormak için durdurunca duyduklarına onlar da şaşırdı. Pakistanlıların Çanakkale'den İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalıştıklarını öğrenince, 8 kaçağı gözaltına aldı. 8 Pakistanlı işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü

İstanbul'a yürümek için hareket eden ve Bursa şehir merkezi girişinde polise yakalanan Pakistanlı, "Çanakkale'de bir süre karantina da kaldık. Daha sonra Balıkesir'e geçtik. İstanbul'a gitmek için yürümeye başladık. Çanakkale'den beri yürüyorduk. Bursa'da polise yakalandık." diye konuştu.

Kaçakların Çanakkale'den Bursa'ya gelmek için günlerdir 275 kilometrelik yolu yürüdüğü buradan da 153 kilometre yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.

(Fatih Çapkın/İHA)

Kaynak: İHA