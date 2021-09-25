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İstanbul'a yeni nesil aktivite merkezi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'a yeni nesil aktivite merkezi

Eğlence ve sporu bir araya getiren, sosyalleşirken bağışıklığı güçlendiren, tüm dünyada kabul görmüş sağlıklı etkinliklerin başında gelen trambolin parklar giderek yaygınlaşıyor.

İSTANBUL (İHA) - Eğlence ve sporu bir araya getiren, sosyalleşirken bağışıklığı güçlendiren, tüm dünyada kabul görmüş sağlıklı etkinliklerin başında gelen trambolin parklar giderek yaygınlaşıyor.

Trambolin parkları Türkiye'de konsept park olarak hayata geçiren Flyzone, 5. Şubesini Lens İstanbul'da açtı. Dev trambolin parkurlarının yanı sıra, 3500 metrekarelik dev bir alana yeni eğlence bölümleri eklenerek tasarlanan aktivite merkezinde her yaştan ziyaretçi için eğlence alanları bulunuyor.

Pandemi sürecinde inşaat yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Avrupa Eğlence Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "Pandemide yoğun bir şekilde yeni şubelerimizin mimari süreçlerini devam ettirdik. Flyzone markası ile şube sayısını 5'e çıkardık. Yatırım planlarımızı 2023 sonuna kadar 15 şube olarak belirledik. İstanbul dışında da yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bugüne kadar eğlence sektöründe 10 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını kaydeden Becer, "Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok sektörü etkiledi. Biz ülkemize inandık ve yatırımlarımıza devam ettik. Bundan sonra da Anadolu'ya doğru yatırımlarımıza devam edeceğiz. Direkt olarak 100 bin kişinin istihdam edildiği sektörümüzün az hasarla kaldığı yerden devam edebilmesi en büyük dileğimiz" diye konuştu. - İSTANBUL

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