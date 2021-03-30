İstanbul'a yarın için poyraz uyarısı
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İstanbul'a yarın için poyraz uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'a yarın için poyraz uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın sabah saatleri için kuvvetli poyraz uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın sabah saatleri için kuvvetli poyraz uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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