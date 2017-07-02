İstanbul'a Yağmur Müjdesi

En sıcak 2 günü geride bırakan İstanbul'da, salı günü yağış bekleniyor.

İstanbul'a Yağmur Müjdesi

En sıcak 2 günü geride bırakan İstanbul'da, salı günü yağış bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com