İstanbul'a uyuşturucu götürürken yolcu otobüsünde yakalandı

İSTANBUL (İHA) - Samsun'dan İstanbul'a uyuşturucu götüren bir kişi jandarmanın takibi sonucu yolcu otobüsünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda M.K. adlı şahsın Bafra ilçesinden İstanbul'a uyuşturucu madde götüreceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri M.K.'yi takibe alarak İstanbul'a gitmek için bindiği yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 464 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili K.K., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

İnceleme devam ediyor. - SAMSUN

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