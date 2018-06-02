İstanbul'a Turkuaz ve Siyah Renkli Taksiler Geliyor

TŞOF Yönetim Kurulu Yılmaz, "UKOME'nin aldığı yeni karara göre, herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirilmiştir. Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah olacak." dedi.