İstanbul'a Turkuaz ve Siyah Renkli Taksiler Geliyor

TŞOF Yönetim Kurulu Yılmaz, "UKOME'nin aldığı yeni karara göre, herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirilmiştir.

İstanbul'a Turkuaz ve Siyah Renkli Taksiler Geliyor

TŞOF Yönetim Kurulu Yılmaz, "UKOME'nin aldığı yeni karara göre, herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirilmiştir. Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah olacak." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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