İSTANBUL'A TIR VE KAMYONLARIN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olması beklenenen kar yağışına yönelik alınan tedbirler kapsamında, sabah saatlerinden itibaren kente giriş yapmak isteyen TIR ve kamyonlara izin verilmedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün kar yağışı ile ilgili alınan tedbirleri açıklamış ve bu çerçevede kente giriş yapacak TIR ve kamyonlara izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Bu tedbirle ilgili şehir girişlerinde çalışma yapan polis ekipleri, İstanbul'a gelen TIR ve kamyonları tek tek durdurdu. Ekipler, ağır tonajlı araçları karayolu ve otobandaki park alanlarına yönlendirdi.