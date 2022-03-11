İstanbul'da kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi - Haberler

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İstanbul'da kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'da kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KarlaMücadele" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir."

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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