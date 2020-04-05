İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerinde Beklenen bahar yağmurlarını alamayan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 65,13 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi. Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesi, hane halkının su tüketimini de artırdı.

Beklenen bahar yağmurlarını alamayan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 65,13 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi. Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesi, hane halkının su tüketimini de artırdı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 65,13 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz son 10 yılda mart ayı sonu itibariyle barajlardaki doluluk oranları yüzde 90'larda olurken bu yıl yüzde 65 seviyesinde kaldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com