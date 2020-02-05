İstanbul'a şiddetli yağmur uyarısı
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İstanbul'a şiddetli yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşları su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

05.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:07
İstanbul'a şiddetli yağmur uyarısı

, 'da öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşları su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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