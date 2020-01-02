İstanbul'a şehit ateşi düştü
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İstanbul'a şehit ateşi düştü

3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) acı haberi İstanbul'daki baba ocağına ulaştı.

02.01.2020 23:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:42
İstanbul'a şehit ateşi düştü

PENÇE-3 harekatı kapsamında 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) acı haberi 'daki baba ocağına ulaştı.

Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı semtindeki baba evine acı sağlık ekibi eşliğinde yetkililer tarafından bildirildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Işık'ın nerede toprağa verileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 

 


Kaynak: DHA
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