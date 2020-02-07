İstanbul'a 'sarı' uyarı
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İstanbul'a 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde 'sarı' uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

07.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:00
İstanbul'a 'sarı' uyarı

'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde 'sarı' uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı: " Buzlanma ve don olaylarının sebep olacağı başta ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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