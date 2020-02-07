İstanbul'a 'sarı' uyarı

07.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde 'sarı' uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı: " Buzlanma ve don olaylarının sebep olacağı başta ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA