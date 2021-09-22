İstanbul'a sağanak yağış uyarısı - Haberler
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İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

İSTANBUL (DHA) - METEOROLOJİ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlar sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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