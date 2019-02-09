İstanbul'a 'old city' modeli

Yıldırım, "Yurt dışındaki şehirlerin neredeyse hepsinde 'old city' var. Bizde yok. Fatih ise eski İstanbul gibi. Bizim düşüncemiz ise Sur içinin tematik bir yer haline getirilmesi. Araçların girmediği, gürültünün olmadığı, insanların sokakta rahatça dolaşabileceği bir yer olsun istiyoruz." dedi.